مباحثات نمساوية سويدية حول مكافحة الإرهاب والتطرف

اتفقت النمسا والسويد، اليوم، على ضرورة التعاون والتنسيق في مكافحة الجماعات الراديكالية المتطرفة والتصدي المشترك لكل مخاطر الإرهاب في أوروبا.جاء ذلك في مباحثات افتراضية عبر الإنترنت اليوم الخميس، بين وزيرة الاندماج النمساوية سوزانا راب ونظيرها السويدي مورجان جوهانسون تضمنت تبادل وجهات النظر والخبرات حول أفضل الآليات لمواجهة التطرف الديني والسياسي.وقالت الوزيرة النمساوية،في تصريحات لها اليوم الخميس، إنه تم الاتفاق على تعاون أوثق بين النمسا والسويد في مكافحة التطرف.يشار إلى أن النمسا انتهت مؤخرًا من إعداد حزمة تشريعية جديدة لمكافحة الإرهاب تم الاتفاق على إعدادها عقب حدوث الهجوم الإرهابي في فيينا في 2 نوفمبر الماضي وتشمل الاعتقال الوقائي والمراقبة الإلكترونية للعناصر المتطرفة.