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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتحار سيدة بعد عودتها من زيارة زوجها في السجن بالإسماعيلية

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:40 م
جريدة الدستور
مصطفى دياب
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عثر أهالي القنطرة غرب بالإسماعيلية، اليوم الخميس، على جثة سيدة في الثلاثينيات من العمر "منتحرة" داخل منزلها.

تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد منصور دهشان مأمور مركز شرطة القنطرة غرب يفيد مصرع سيدة منتحرة داخل منزلها بدائرة المركز.

وانتقل علي الفور الرائد حسن رضوان رئيس مباحث القنطرة لمكان الواقعة وتبين انتحار السيدة بحبل مُعلق في سقف غرفتها الخاصة إثر مرورها بحالة نفسية سيئة.

وبحسب أقارب للمتوفاة فإنها تعرضت لحالة نفسية سيئة خلال الفترة الماضية إثر حبس زوجها، مهددة والدة زوجها بالانتحار أكثر من مرة.

وقالت مصادر مقربة من الأسرة، إن السيدة زارت زوجها في نفس يوم انتحارها وعادت إلى المنزل أغلقت غرفتها على نفسها لحين اكتشاف الواقعة.

وبحسب المصادر فإن شقيقتها ووالدة زوجها اكتشفت الواقعة وأبلغت الشرطة على الفور.

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