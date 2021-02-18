تصعيد جديد.. «الشغل التونسي» يخير المشيشي بين الوزراء أو الاستقالة

خيّر سامي الطاهري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، رئيس الحكومة هشام المشيشي بين التخلي عن الوزراء قيد التحقيق أو تقديم استقالته، وذلك على خلفية الازمة بينه وبين والرئيس التونسي قيس سعيد.وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل: "إن الحل الوحيد لحل الأزمة بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة هو إما تخلي هشام المشيشي، عن الوزراء المتحفظ على تعيينهم أو الاستقالة"، وفقا ما نشرته وسائل اعلام محلية تونسية.وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد رفض التعديل الوزاري الذي أجراه المشيشي على حكومته وشمل 11 حقيبة وصادق عليه البرلمان يوم 26 يناير الماضي، وذلك على خلفية شبهات فساد وتضارب مصالح تحوم حول أربعة وزراء.ويوم الجمعة الماضي، أكد "المشيشي" المدعوم من النهضة أنه لن يستقيل من منصبه، في تحدٍّ واضح للرئيس الذي كان يدفع نحو استقالته أو سحب الوزراء، في تصعيد للأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد.كما اتهم "الطاهري" المشيشي، باستهداف مبادرة الحوار الوطني التي قدمتها المنظمة الشغيلة، وأعلن الرئيس سعيد قبول الإشراف عليها، وذلك من خلال تعجيل رئيس الحكومة بإجراء التعديل الوزاري، وفق قوله، في إشارة إلى استباقه تقييم عمل الحكومة وأداء الوزراء الذي دعت إليه المنظمة خلال مبادرتها.