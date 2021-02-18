التضامن: إعادة فتح 40% من الحضانات.. ولم نسجل إصابات بكورونا

قال الدكتور محمود شعبان مسؤول الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه لا يوجد أي حالات إصابة بكورونا بين أطفال الحضانات حتى الآن.ولفت إلى أن عدد الحضانات التي تم إعادة فتحها حتى الآن بلغ 6800 حضانة، من إجمالي 15 ألف حضانة مرخصة على مستوى الجمهورية بنسبة تتخطى 40%، موضحا أن عدد الحضانات التى تم إعادة فتحها خلال الأسبوعين الماضيين فقط وصل إلى 2409 حضانات وجميعها ملتزم بالإجراءات الإحترازية.وأضاف فى تصريحات للدستور، أنه تم تقليل نسبة السعة الاستيعابية في الحضانات بنسبة 50٪ وفقا لقرار وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، إلا أنه يمكن أن تقل عن ذلك لأن فتح الحضانات عرض وطلب من أولياء الأمور الذين يوافقون على ذهاب أبنائهم للحضانات في ظل وجود الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة.وأشار إلى أنه في حالة عودة العمل بمؤسسات وأجهزة الدولة إلى طبيعتها يعتبر دليل على خفض عدد الإصابات بكورونا وهو ما يجعلنا نفكر في زيادة النسبة إذا استقرت الأمور وذلك بعد موافقة وزيرة التضامن.وعن الحضانات المخالفة، أكد أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت برصد 11 حضانة مخالفة للإجراءات الاحترازية، وهذا ما أدى إلى التزام باقي الحضانات بالاجراءات الاحترازية، لأن هناك رقابة مشددة من الوزارة بالمتابعة الدورية على الحضانات كل يومين أو ثلاثة من الإدارات على مستوى محافظات الجمهورية.