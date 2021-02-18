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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا أنجيلوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة القديسة دميانة

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:36 م
الأنبا أنجليوس
الأنبا أنجليوس
مونيكا جرجس
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ترأس الأنبا أنجليوس، الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي بكنيسة القديسة دميانة بابا دبللو.

واتخذت الكنيسة خلال إتمام صلوات القداس الإلهي، كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.

وبدأت كنائس القاهرة والإسكندرية، استئناف عودة القداسات الإلهية بها وفقًا لقرار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعودة فتح الكنائس بعد إغلاق دام لأكثر من شهرين، بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

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