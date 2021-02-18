تعاون مصري أردني فى مجال البترول والغاز

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات ثنائية مع المهندسة هالة زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية بالأردن، والتى تزور القاهرة حاليًا على رأس وفد من التنفيذيين.وبحث "الملا" مع نظيرته الأردنية العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين فى مجالات البترول والغاز والطاقة، وسبل دعمها خلال الفترة المقبلة تعظيمًا للمنافع الاقتصادية والتوازن والتكامل بين البلدين، كما بحث الوزيران مجالات العمل الجديدة لتوسيع أطر التعاون الجارى.كما تم خلال اللقاء استعراض تطورات التعاون بين الدول الأعضاء فى منتدى غاز شرق المتوسط والجهود المبذولة فى ظل جائحة كورونا.وصرح "الملا" بأن التكامل بين البلدين خاصة فى مجال الغاز الطبيعى- شهد تطورًا ملحوظًا بدعم الإرادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسى والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى بما يسهم فى زيادة حجم التعاون وتنمية حجم أعمال الشركات المصرية داخل الأردن.وأكدت الوزيرة المهندسة هالة زواتى أن التنسيق والتعاون بين البلدين فى مجال الغاز والبترول يمثل نموذجًا للتعاون المشترك، ويؤكد عمق العلاقات، ويعد تتويجًا للعمل المشترك مشيدة بأداء الشركات البترولية المصرية العاملة فى الأردن وتنفيذها للمشروعات بأعلى المواصفات وفى التوقيتات المحددة وفقًا للبرامج الزمنية الموضوعة.