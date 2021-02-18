رفع 300 طن مخلفات وتركيب وصيانة 230 كشاف ولمبة ليد بقرية في المنيا

أكد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية لقرية تلة قامت بصيانة وتركيب 230 كشاف ولمبة ليد وصيانة أعمدة الإنارة والخلايا الضوئية ورفع 300 طن مخلفات وتراكمات.قال محمد محمود رئيس قريه تله، إن قسم الإنارة العامة نفذ حملات دورية للمرور على الشوارع والطرق، تم خلالها صيانة (180) كشاف إنارة بشوارع قرى تلة وبهدال وصفط الشرقية وطريق المحيط وصيانه (5) اعمده اناره آيلة لسقوط، وتركيب(50) لمبه ليد جديده وتم صيانة الخلايا الضوئية بالقرية خلال النصف الأول من شهر فبراير 2021 وذلك حفاظا على سلامه المواطنين ومنعا للحوادث.أضاف محمود أن قسم التجميل والبيئة بالقرية قام بتهذيب وزرع 10 أشجار جديدة بمدخل قرية تلةحفاظا على المظهر الجمالي للقرية، وتم رفع 300 طن تقريبا من المخلفات والتراكمات بالقرية والقرى التابعة لها، منعا لانتشار الأمراض والفيروسات خاصة فيروس كورونا المستجد.