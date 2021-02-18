صلاح عبد الله يكشف سر منع بناته من التمثيل علي قناة الحياة غدا

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، الفنان الكبير صلاح عبد الله وأسرته، في حلقة خاصة من برنامج" واحد من الناس" وتذاع الحلقة علي جزئين غدا الجمعة والسبت في العاشرة مساء علي شاشة الحياة والبرنامج.وتتناول الحلقة ولأول مرة كشف أسرار وكواليس خاصة من حياة النجم صلاح عبد الله، وظهور خاص لأفراد أسرته، ويتحدث عن بدايته الفنية والمحطات الهامة في حياته وعلاقته بأسرته واحلامه ومشاريعه المستقبلية.كما يكشف عن التحديات التي واجهته في مسيرته الفنية، وسر بكائه أثناء زواج بناته ووفاة شقيقه، وأجمل قصائد الشعر التي كتبها لوالدته، ويتطرق الحديث عن سبب منع بناته من خوض تجربة التمثيل،ولأول مرة تتحدث زوجته عن الحياة الخاصة بالنجم الكبير وعلاقته بأفراد اسرته، كما تتحدث بناته عن أسرار وكواليس تذاع لأول مرة.