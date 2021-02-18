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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء حملة تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعي

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:33 م
حملة تطعيم الأطقم
حملة تطعيم الأطقم الطبية
أسيوط_محمد أبوشادي:
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أعلنت جامعة أسيوط، عن انطلاق أعمال حملة تطعيم الأطقم الطبية ومعاونيهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي الحملة بوزارة الصحة وتم تخصيص مقر بالقسم الداخلي ملحق بقسم علاج الأورام والطب النووي، بالمستشفى الجامعي، وذلك بعد وصول الدفعة الأولى من لقاح أسترازينيكا الإنجليزي.

وأوضح الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أنه تم تخصيص مقر ملائم لأعمال الحملة بمراحلها المختلفة والتي تبدأ بعملية التسجيل وإدخال البيانات، وتجهيز غرفة مزودة بأجهزة حاسب آلي ومتصلة بقاعدة البيانات التابعة لوزارة الصحة، وذلك لاستقبال الأطقم الطبية من أطباء، وتمريض، وصيادلة، وفنيين، وعمال من العاملين بمختلف مستشفيات أسيوط الجامعية والراغبين في إجراء التطعيم باللقاح المضاد للفيروس.

و أشار عميد كلية الطب إلى أن عملية التطعيم تبدأ في غرفة مخصصة للفحص الطبي وقياس كفاءة الوظائف الحيوية وذلك تحت إشراف عدد من أعضاء هيئة التدريس والأطباء بقسم الصحة العامة بكلية الطب، ثم يليها غرفة التطعيم حيث يتم أخذ الجرعة المخصصة من اللقاح وذلك بمعرفة المختصين بوحدة مكافحة العدوى بمستشفيات أسيوط الجامعية، ثم يعقب ذلك فترة ملاحظة لمدة نصف ساعة للفرد بعد أخذ جرعة اللقاح وذلك لمتابعة حالته الصحية تحت إشراف قسم الأمراض الباطنة بمستشفيات أسيوط الجامعية

و افت "عبد المنع" إلى أنه تم مخاطبة كافة مستشفيات أسيوط الجامعية وذلك لتسجيل بيانات الراغبين في أخذ جرعة اللقاح، وذلك بملئ استمارة تفيد موافقتهم على أخذ اللقاح يتم بموجبها حقنهم بالجرعة الأولى وحفظ حقهم في الجرعة الثانية، مشيرًا أن أعداد الأسماء المسجلة حتى الآن وصل إلى 600 فرد وبدأت الحملة اليوم بالأطقم الطبية العاملة بمستشفى جراحة المسالك البولية والكلى على أن يتم تباعًا باقي مستشفيات الجامعة.

منة جهتها أوضحت الدكتورة هبه الله جمال راشد أن الساعات الأولى لبدء الحملة شهدت تطعيم أول عشرة أفراد من الأطقم الطبية بمستشفى المسالك، والتى تضمنت حقن الدكتور ياسر محمود عبد السلام، نائب مستشفى المسالك لشؤون العلاج المجاني، والدكتور ضياء الدين عبد الحميد، أستاذ جراحة المسالك البولية ونقب الأطباء بأسيوط.

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