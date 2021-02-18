رئيس الحكومة الليبية الجديدة يزور القاهرة ويلتقي الرئيس السيسي

يزور رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد دبيبة، القاهرة ويلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية وعربية.و سيبحث رئيس الحكومة الليبية الجديدة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة تطورات العملية السياسية في ليبيا في أول زيارة له بعد انتخابه رئيسا للحكومة الليبية.