رئيس الحكومة الليبية الجديدة يزور القاهرة ويلتقي الرئيس السيسي
الخميس 18/فبراير/2021 - 01:33 م
أمينة ذكىطباعة
يزور رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد دبيبة، القاهرة ويلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية وعربية.
و سيبحث رئيس الحكومة الليبية الجديدة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة تطورات العملية السياسية في ليبيا في أول زيارة له بعد انتخابه رئيسا للحكومة الليبية.
و سيبحث رئيس الحكومة الليبية الجديدة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة تطورات العملية السياسية في ليبيا في أول زيارة له بعد انتخابه رئيسا للحكومة الليبية.