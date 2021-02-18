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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حي الشرابية يضبط 80 كيلو كبدة فاسدة ويرفع كفاءة الأنفاق

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:32 م
ضبط كبدة فاسدة
ضبط كبدة فاسدة
مصطفى عبدالله
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نفذ المهندس حماده رزق، رئيس حي الشرابية بمحافظة القاهرة، بحملة طب بيطري في حضور إدارة التموين والصحة والبيئة وإدارة المتابعة والإشغالات وقسم شرطه الشرابية، وأسفرت الحملة عن 3 محاضر عدم وجود شهادة صحية، و3 محاضر إشغالات، ومحضر إعدام 80 كيلو كبدة مجمدة بمحل في شارع مدرسه طارق.

وأوقف حي الشرابية أعمال بناء مخالفة بالعقار 27 شارع ترعة الجلاد وتم ضبط معدات العمل وإيداعها بمخزن الحي، وقامت أجهزة حي الشرابية برفع كفاءة الأنفاق بالتعاون مع مدير فرع الهيئة النظافة، وتم رفع كفاءة نفق أبو وافية ونفق إيديال ونفق عائدة ونفق فيكتوريا.

وجاءت أعمال رفع كفاءة الأنفاق بناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور مهندس حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، بالاهتمام بالنظافة ورفع كفاءة الإنفاق بنطاق الحي.

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