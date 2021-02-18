رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين ترفض مزاعم عن عدم تعاونها الكامل مع فريق «الصحة العالمية»

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:32 م
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
أعربت الصين، اليوم الخميس، عن رفضها لما تردد بشأن عدم تعاونها الكامل مع فريق خبراء منظمة الصحة العالمية أثناء تواجدهم في الصين للتحقيق في منشأ فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على تقارير لوسائل إعلام غربية بوجود صلات بين ثلاثة من خبراء منظمة الصحة العالمية ومؤسسات صينية ورفض الصين تبادل البيانات الأولية حول تفشي الفيروس، إلى جانب انتقادات لوزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، بشأن مستوى الوصول الممنوح لخبراء المنظمة في الصين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "يينغ"، "إن هذه التقارير لا تتفق تماما مع تجربة خبراء المنظمة في الصين، والخبراء أنفسهم أعربوا عن خيبة أملهم إزاء هذه التقارير، وشعورهم بالخزي تجاه هذه المنافذ الإعلامية".

وأضافت "يينغ"، أن "خبراء من الصين ودولا أخرى تغلبوا على حواجز فيروس كورونا (كوفيد-19)، وأجروا اتصالات ودية ومتعمقة مع مواقف علمية وشفافة"، مشيرة إلى أن "خبراء المنظمة أبدوا امتنانهم الشديد لتعاون الصين، وأنه تم منحهم حق الوصول إلى أي مكان يريدون الذهاب إليه والالتقاء بمن يريدون.

وهذا ما يمكن تسميته بالموقف العلمي والمهني، في حين أن تدخل بعض الساسة (في الغرب) هو مثال آخر على السياسة التي تضر العلم".

وتابعت يينع أن هناك عدة تقارير عالمية عن اكتشاف حالات (كوفيد-19) في العديد من الأماكن أواخر عام 2019، ومنها مناطق أمريكية، حيث تناولت وسائل إعلام أمريكية تقارير عن اكتشاف أمراض تنفسية غير معروفة في أماكن هناك.

وتساءلت يينغ "ما زلنا نشعر بالفضول حول ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على تقديم جميع البيانات حول حالات الإصابة الأولى بالفيروس؟ هل يمكن للولايات المتحدة أن تجري تعاونا كاملا مع منظمة الصحة العالمية؟ هل يمكن للولايات المتحدة أن تدعو خبراء منظمة الصحة العالمية لتتبع منشأ الفيروس هناك والخروج بنتائج مستقلة؟".

وأكدت يينغ أن الصين لديها تعاون عميق ومهني وعلمي مع خبراء منظمة الصحة العالمية، وتأمل أن تتعاون الدول الأخرى من أجل الوفاء بالتزاماتها في مكافحة الوباء.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

أبرز تصريحات الفنانة رجاء حسين في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

«حطيتله السم في المكرونة».. اعترافات «سفاح الجيزة» في فيديو أمام الجنايات

الصور

image description

تسليم أجهزة التابلت لمسئولي وحدة المتغيرات المكانية في أسيوط

image description

بدء حملة تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعي

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع بمركز ساحل سليم

image description

جامعة أسيوط تعين 14 مدرسًا جديدًا

image description

حملات لكسح مياه الأمطار.. وسواتر ترابية في رأس البر بدمياط

الأكثر قراءة

«حطيتله السم في المكرونة».. اعترافات «سفاح الجيزة» في فيديو أمام الجنايات

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

السيسي لـ الدبيبة: سنقدم خبراتنا لليبيا للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

أقدم حمض نووي في العالم مصدره فيلة ماموث في سيبيريا

الاتحاد الإفريقي يناقش أهمية التغذية المدرسية قبل الاحتفال القاري

أسهل الطرق للاستفادة من تسجيل إحلال السيارات الملاكي لعام 2021.. إليك الرابط والخطوات

تعرف على مواعيد قطارات طنطا القاهرة اليوم الخميس 18 فبراير 2021

أيام زمان

«لا يهمني اسمك.. لا يهمني عنوانك».. مواقف وحكايات مجهولة عن محمد منير

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرتالفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الحب)
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
الحسين عبدالرازق
الرجل والحمار!
المزيد

الثقافة

السبت.. نادي سينما الكارتون المصري بالهناجر

وداعًا «الدرعمى المتمرد».. المثقفون ينعون فتحي عبدالله

«صبري موسى تفرد إبداعي وتميز إنساني».. ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى

التنسيق الحضاري يعقد محاضرة «مجاورة الـ15 دقيقة» عبر زووم