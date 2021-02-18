قطر تسجل 462 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الخميس، تسجيل 462 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 412 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و50 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 159053 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 9584 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1475845 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 9244 حالة.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 256 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 265 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 149031 حالة.