«الأغنية بين الأمس واليوم» بمركز طلعت حرب.. اليوم

يقيم مركز طلعت حرب الثقافي ـ بالسيدة نفيسة ـ التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الخامسة مساء اليوم الخميس، أمسية غنائية بعنوان "الأغنية بين الأمس واليوم"، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية.ومن المقرر أن يتحدث فيها الشاعر أسامة سمير، حول الأغنية المصرية وتاريخها، مع مقاطع غنائية لمطرب الإذاعة والتليفزيون عمر محمود.