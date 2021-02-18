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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

21 مارس أولى جلسات محاكمة جماعة إجرامية لتهريب المهاجرين

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:27 م
محكمة
محكمة
محمد عيسي
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حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده عطية الأودن، جلسة 21 مارس المقبل أمام الدائرة 15 جنوب القاهرة لنظر محاكمة 4 متهمين لاتهامهم بتكوين جماعة إجرامية لتهريب المهاجرين إلى أوروبا.

كانت النيابة العامة أحالت 4 متهمين إلى المحاكمة لاتهامهم بتكوين جماعة إجرامية لتهريب المهاجرين إلى أوروبا.

جاء بأمر الإحالة الذي أعدته نيابة شرق القاهرة، أن المتهمين نظموا وأداروا جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص وتعمل وفق تنظيم معين في يتمثل استقطاب المتهم الأول للمهاجرين المهربين، ويقتصر دور الثاني على توفير تذاكر السفر لهم، ويتولی الثالث تأجير جواز سفر للمهاجرين ويتولى الأخير اصطناع المستندات اللازمة للتهريب وتسليمها للمتهم الأول لتسليمها للمهاجرين من أجل الحصول على منافع مادية تتراوح ما بين خمسين إلى مائة ألف جنيه عن المهاجر.

كما أن المتهمين ارتکبوا جريمة تهريب المهاجرين بأن شرعوا في تدبير انتقال المهاجرين إسلام طارق أبو عايد وفؤاد عطية قنديل بطريق غير مشروع إلى دولة إيطاليا، وتنفيذا لذلك اصطنعوا وثيقة سفر مزورة منسوب صدرها إلى إيطاليا، إلا أنه أوقف جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به، ألا وهو ضبط المهاجرين والمتهمين الأول والثاني حال كون الجريمة من جماعة إجرامية منظمة وكون المتهمين من مؤسسيها وأعضائها.

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