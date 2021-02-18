خطوات تسجيل خطوط تكافل وكرامة من وي we



2 - كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما.

3 - كتابة تاريخ سريان بطاقة الرقم القومي (السنة - الشهر - يوم).

4 - اختيار علامة أنا لست ربوت.

5 - اضغط على متابعة.



1 - الدخول على موقع شركة المصرية للاتصالات من خلال الرابط التالي:- ( هنا ) لحجز خط تكافل وكرامة وي we.2 - كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما.3 - كتابة تاريخ سريان بطاقة الرقم القومي (السنة - الشهر - يوم).4 - اختيار علامة أنا لست ربوت.5 - اضغط على متابعة. قد يهمك.. الأرصاد تكشف موعد منخفض جوي جديد كيفية استلام خطوط وي تكافل وكرامة



- فور التسجيل تظهر رسالة كالاتي:-

- تم تسجيل الطلب بنجاح.

- الاستلام تاريخ اليوم التالي للتسجيل.

- اسم الفرع المختار لك لأقرب مكان حسب العنوان المذكور.



وفي حالة كون الرقم صحيح ومسجلًا ضمن مستحقي معاش تكافل وكرامة، فستنتقل إلى الصفحة التالية، وستظهر البيانات التى قمت بإدخالها وهى الرقم القومي وتاريخ انتهاء سريانها، ويطلب تأكيد اسم فرع السنترال الأقرب إليك لاستلام الشريحة، ويحدد موعد استلام خطوط وي من تكافل وكرامة فى اليوم التالي للتسجيل.- فور التسجيل تظهر رسالة كالاتي:-- تم تسجيل الطلب بنجاح.- الاستلام تاريخ اليوم التالي للتسجيل.- اسم الفرع المختار لك لأقرب مكان حسب العنوان المذكور. قد يهمك أيضًا.. خريطة سقوط الأمطار في المحافظات

شروط استلام خط وي تكافل وكرامة



1 - استلام خط وي تكافل وكرامة من خلال حضور الشخص المتقدم بنفسه أو إحضار المستلم توكيل من المستحق الفعلي للشريحة للمستلم بالاستلام مكانه.

2 - أصل بطاقة الرقم القومي والتوقيع أو ترك بصمة أو ختم على إقرار استلام الشريحة.

3 - بعد استلام الشريحة وعند إجراء أول مكالمة يتم تحويلك إلى الخدمة الصوتية كي يتم تفعيل الشريحة.

4 - تتلقى رسالة نصية لتفعيل الشريحة.



وتعمل الدولة دائما مع أصحاب الأعمال الغير منتظمة والغير مسجلة وأيضا الأرامل والمطلقات والأسر ذوي الدخل المنخفض على أن تساندهم بكافة الطرق الممكنة لكل ترفع الكاهل عن أكتاف تلك الأسر وتيسر عليهم المعيشة.

بعد أن أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توفير عدد من خطوط WE لمستفيدي تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، تساءل الكثير من المستفيدين عبر محرك البحث العالمي "جوجل" عن خطوات تسجيل خط وي تكافل وكرامة من الشركة المصرية للاتصالات وي we.