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محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

خطوات تسجيل خطوط تكافل وكرامة من وي we

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:09 م
خطوط WE
خطوط WE
الدستور
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بعد أن أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توفير عدد من خطوط WE لمستفيدي تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، تساءل الكثير من المستفيدين عبر محرك البحث العالمي "جوجل" عن خطوات تسجيل خط وي تكافل وكرامة من الشركة المصرية للاتصالات وي we.

خطوات تسجيل خطوط تكافل وكرامة من وي we

1 - الدخول على موقع شركة المصرية للاتصالات من خلال الرابط التالي:- (هنا) لحجز خط تكافل وكرامة وي we.
2 - كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما.
3 - كتابة تاريخ سريان بطاقة الرقم القومي (السنة - الشهر - يوم).
4 - اختيار علامة أنا لست ربوت.
5 - اضغط على متابعة.

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كيفية استلام خطوط وي تكافل وكرامة

وفي حالة كون الرقم صحيح ومسجلًا ضمن مستحقي معاش تكافل وكرامة، فستنتقل إلى الصفحة التالية، وستظهر البيانات التى قمت بإدخالها وهى الرقم القومي وتاريخ انتهاء سريانها، ويطلب تأكيد اسم فرع السنترال الأقرب إليك لاستلام الشريحة، ويحدد موعد استلام خطوط وي من تكافل وكرامة فى اليوم التالي للتسجيل.
- فور التسجيل تظهر رسالة كالاتي:-
- تم تسجيل الطلب بنجاح.
- الاستلام تاريخ اليوم التالي للتسجيل.
- اسم الفرع المختار لك لأقرب مكان حسب العنوان المذكور.

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شروط استلام خط وي تكافل وكرامة


1 - استلام خط وي تكافل وكرامة من خلال حضور الشخص المتقدم بنفسه أو إحضار المستلم توكيل من المستحق الفعلي للشريحة للمستلم بالاستلام مكانه.
2 - أصل بطاقة الرقم القومي والتوقيع أو ترك بصمة أو ختم على إقرار استلام الشريحة.
3 - بعد استلام الشريحة وعند إجراء أول مكالمة يتم تحويلك إلى الخدمة الصوتية كي يتم تفعيل الشريحة.
4 - تتلقى رسالة نصية لتفعيل الشريحة.

وتعمل الدولة دائما مع أصحاب الأعمال الغير منتظمة والغير مسجلة وأيضا الأرامل والمطلقات والأسر ذوي الدخل المنخفض على أن تساندهم بكافة الطرق الممكنة لكل ترفع الكاهل عن أكتاف تلك الأسر وتيسر عليهم المعيشة.

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