«حي الخليفة» بالقاهرة يراجع تمركز شفاطات المياه ويطهر الأسواق

نفذ حي الخليفة بالقاهرة، عدد من الحملات لتحقيق الانضباط بشوارع وميادين الحي، شملت التأكد من تمركزت الشفاطات بمطلع كوبرى التونسي وكوبري السيدة عائشة.وقامت رئيس حي الخليفة والأجهزة المعاونة وإدارة الاشغالات والمتابعة والمشرفين وشرطه المرافق بشن حملة على ميدان السيدة عائشة لرفع الإشغالات وفض افتتاح بدون ترخيص بميدان السيدة عائشة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.وقامت إدارة الرصد البيئي بالتنسيق مع إدارة البيئة بالمرور في نطاق الشوارع الرئيسية والفرعية في الإمامين والتونسي والحلمية والإباجية والحطابة والمحجر والصليبة والسيدة عائشة، ومعاينه شكوتين بمنطقة الإمامين والتونسي شارع محمد مرسى وحارة أمين الجندي، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين لتربية طيور يصدر عنها روائح كريهة، وتم كتابه إقرار بذبح الطيور مع الالتزام الكامل بالتطهير والتعقيم والنظافة.وشكلت منطقة الخليفه الطبية، إدارة الطب الوقائي، فريق عمل لرش وتطهير والتعقيم وأعمال المكافحة الأرضية بشارع القادرية وعرب قريش وميدان السيدة عائشةفي الأماكن التي تتكاثر فيها يرقات البعوض تحت مياه الأمطار الراكدة، تمهيدا لوضع طبقات الأسفلت بصلاح الدين الشرقي، ومخاطبة الإدارة العامة للمرور لعمل محاضر بيئة لعدد من السيارات التي يحدث منها انبعاثات ملوثة للبيئة ولوقوفها المتعمد خارج الموقف المخصص وتعطيل حركة المرور.