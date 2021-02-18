استمرار قوافل الصحة الإنجابية «حقك تنظمي» في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الاكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مشيرا إلى استمرار وتكثيف القوافل الخدمية والشاملة وخاصةً بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة وبقرى مبادرة حياه كريمة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، وفى إطار اهتمام قطاع السكان وتنظيم الأسرة بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة.كما أكد محافظ البحيرة استمرت قوافل الصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي" لتوفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان بالقرى والمناطق المحرومة لليوم الثالث على التوالي بمركز التحرير لرفع الوعي الصحي للشرائح العمرية والمجتمعية المختلفة للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل بالاضافة الى تنظيم بعض المعارض للمشغولات بنوادي المرأة.وانطلقت أمس القوافل الى قرية صلاح الدين بمركز التحرير وتضمنت عيادات ثابتة ومتنقلة لتقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات في الفئة العمرية من 15- 49 عامًا وكذا توفير خدمة أخصائي النساء والتوليد والكشف بأشعة السونار ووسائل تنظيم طويلة المفعول وعيادات باطنة وأطفال وتقديم خدمات المشورة، وتنظيم الأسرة بالمجان، بالإضافة إلى حملة للتوعية بالصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة والرد على جميع الأسئلة للمنتفعات حيث بلغ إجمالي عدد المنتفعات خلال الفترة من 15 فبراير وحتى أمس 17 فبراير 659 بالإضافة إلى الكشف على عدد 285 حالة باطنة و375 أطفال.