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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إعادة فتح بوغاز الإسكندرية بعد استقرار الأحوال الجوية

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:22 م
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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أعادت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، فتح البوغاز، ظهر اليوم الخميس، بعد الاستقرار النسبي للأحوال الجومائية، حيث عادت حركة الملاحة وتداول البضائع إلى طبيعتها.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، باستمرار متابعة الرصدات الجو مائية تحسبا لأي تقلبات جوية قد تستدعي إعادة غلق البوغاز، وذلك حفاظًا على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية منعًا لوقوع أية حوادث أو تأثيرات سلبية.

كانت سلطات ميناء الإسكندرية، قرىت استمرار غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، لليوم الثالث، بالتزامن من نوة "الشمس الصغري"، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح وارتفاع الأمواج، وتوقف كافة أعمال الصيد بالميناء الشرقي.

قال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إغلاق البوغازين جاء حرصا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وأكد المتحدث الرسمي لميناء الإسكندرية، على جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.

كما وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إدارات الميناء المختلفة بتوخي الحذر، وإتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

يذكر أن مدينة الإسكندرية تتعرض لموجة من الطقس السيئ ضربت سواحلها، يصاحبها هطول أمطار ثلجية في بعض المناطق بالعجمي ورياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.

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