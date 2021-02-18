المؤبد لرئيس حزب العدالة الاجتماعية في تزوير محرر رسمي
الخميس 18/فبراير/2021 - 01:49 م
نجلاء رفاعيطباعة
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى، بمعاقبة رئيس حزب العدالة الاجتماعية "محمد عبدالعال أبوسنة"، وسكرتيرته وشخص آخر بالسجن المؤبد، فى اتهامهم بتزوير محرر رسمى "توكيل" للاستيلاء على مبلغ 100 ألف دولار.
صدر القرار بعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام، وحضور سامح عليان ممثل النيابة العامة.
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين قاموا بتزوير توكيل منسوب لورثة أقارب المتهم الأول رئيس حزب العدالة الاجتماعية، وقدمته المتهمة الثانية للبنك لسحب مبلغ 100 ألف دولار من حساب الورثة بموجب حكم قضائى.
صدر القرار بعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام، وحضور سامح عليان ممثل النيابة العامة.
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين قاموا بتزوير توكيل منسوب لورثة أقارب المتهم الأول رئيس حزب العدالة الاجتماعية، وقدمته المتهمة الثانية للبنك لسحب مبلغ 100 ألف دولار من حساب الورثة بموجب حكم قضائى.