هيئة الغذاء والدواء السعودية تجيز استخدام لقاح «أسترازينكا»

اعتمدت هيئة الغذاء والدواء السعودية اليوم الخميس، لقاح أسترازينيكا بعد لقاح فايزر لمواجهة كورونا.وفي ضوء الإجراءات الاحترازية، أغلقت وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة 8 مساجد مؤقتًا في أربع مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس «كورونا» بين المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال عشرة أيام 87 مسجدًا، وجرى فتح 70 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.في سياق متصل، أشارت صحيفة "سبق" إلى إعلان وزارة الصحة اليوم، الخميس، عن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا (كوفيد-١٩) في جميع مناطق المملكة.وقالت الوزارة عبر "تويتر": "يمكن للراغبين في أخذ اللقاح، معرفة أماكن مراكز اللقاح، وحجز الموعد من خلال تطبيق "صحتي"؛ وذلك حسب الفئات المستهدفة".