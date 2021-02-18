العثور على جثمان متحلل بأحد شواطئ النجيلة في مطروح

عثر أهالي قرية الزغيرات التابعة لمدينة النجيلة غرب مطروح، منذ قليل، على جثمان متحلل لشاب وذلك اثناء تواجد الأهالي في أحد الشواطئ.واتصل الأهالي بالنجدة والإسعاف، الذين وصلوا إلى الشاطئ وبعد معاينة الجثمان من قبل الأجهزة الأمنية تبين أنه لشاب مجهول الهوية والمعالم.وأكد مصدر أمني أن الجثمان في حالة تحلل، وبه تأكل من الأطراف والوجه، وتم تحرير المحضر اللازم ووضع الجثمان تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.