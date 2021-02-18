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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسماء المصابين في حادث انقلاب أتوبيس ركاب بأبوسمبل

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:19 م
حادث انقلاب أتوبيس
حادث انقلاب أتوبيس
أسوان_إسراء توفيق
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حصلت "الدستور" على أسماء مصابي حادث انقلاب أتوبيس بطريق أبوسمبل بمحافظة أسوان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، والذي أسفر عن وفاة 4 وإصابة 46 آخرين وتبين أن جميعهم سودانيين الجنسية.

والمصابون هم كالتالي:"نضال. م"، تبلغ من العمر 21 عامًا، من دولة السودان الشقيقة، جرح نافذ بالفم، و"أحمد. م. س"، يبلغ من العمر 74 عامًا، من دولة السودان الشقيقة، كسر بالعمود الفقري، و"كمال. خ. ا"، يبلغ من العمر 37 عامًا، من دولة السودان الشقيقة، كسر بالقدم اليمني وكدمات متفرقة، و"يوسف. ع. ع"، يبلغ من العمر 63 عامًا، من دولة السودان الشقيقة، كسر بالضلوع وكدمات متفرقة، و"عصام. ا. ي"،يبلغ من العمر 36 عامًا، من دولة السودان الشقيقة، كدمات بالظهر، و"عماد. ع. ا"، يبلغ من العمر 44 عامًا، من دولة السودان الشقيقة، كدمه بالرأس.

كما أصيب: "طاهر. م. س"، يبلغ من العمر 58 عامًا، من دولة السودان الشقيقة، اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وكدمات، وعبدالله. ه. ا"، يبلغ من العمر 20 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، و"عماد. ا. م"، يبلغ من العمر 43 عامًا، ش كسر بالقدم اليسرى وجروح متفرقة، و"محمد.ص.م"، يبلغ من العمر 43 عامًا، جروح قطعتين بالقدمين، و" عبد المنعم. م. ش"، يبلغ من العمر 21 عامًا، من دولة السودان الشقيقة جروح قطيعة بالوجه، "ثريا. م. ن"، تبلغ من العمر 62 عامًا، من دولة السودان الشقيقة، ش كسر بالكتف الأيمن ".

وكل من:"حمزه.م.ا"، يبلغ من العمر 21 عامًا، من دولة السودان الشقيقة، سحاجات وكدمات متفرقة بالجسم، و"مني. م. ه"، تبلغ من العمر 30 عامًا، من دولة السودان الشقيقة، جرح قطع بالساقين وكدمات، و" احمد. م. س"، يبلغ من العمر 30 عامًا، من دولة السودان الشقيقة، ارتجاج في المخ"، و"مجهول الهوية، لديه 40 عامًا،من دولة السودان الشقيقة، نزيف بالبطن"، واخيرا وفاة طفل يبلغ من العمر 4 أعوام، مجهول الهوية كان لديه نزيف بالمخ"

كما أصيب: "حسين.ط.و، يبلغ من العمر 32عاما، سودانى الجنسية، إصابته جرح قطعي أعلى العين وكدمات وسحاجات، وأيمان.ع.م، تبلغ من العمر 30عاما، سودانية الجنسية، إصابتها كدمات متفرقة بالجسم، وريتاج.ح.ط، تبلغ من العمر 4 أعوام، إصابتها كدمات متفرقة بالجسم، وعبدالله.ح.ط، يبلغ من العمر عامين، كدمات وسحاجات، وتدريس.ع.ا، يبلغ من العمر 35 عاما، إصابته كدمة بالفخذ الأيمن، وعلي.ر.ع، يبلغ من العمر 30 عاما، إصابته نزيف بالانف وكدمات بالوجه، ونعمات. ع.أ، تبلغ من العمر 27 عاما، اشتباه كسر بالذراع الايمن، محمد.ا.ع، يبلغ من العمر 25 عاما، جرح قطعي بالزراع الايمن، ومحمد.ع.م، يبلغ من العمر 25 عاما، إصابتهكدمة بالركبة اليسرى، وجمال الدين. ك.ا، يبلغ من العمر 41 عاما، إصابته كسر بالفخذ الايمن، وملاذ.خ.ن، يبلغ من العمر 19 عاما، اشتباه كسر بالفك السفلي، والست. م.ص، تبلغ من العمر 50 عاما، جرح قطعي بالوجه، وعوض.س.ش، يبلغ من العمر 53عاما، كدمات متفرقة بالجسم.

وتضمنت أسماء المصابين أيضا: "مهند.م.م، يبلغ من العمر 36عاما، اشتباه خلع بالكتف الايسر، ومصعب.م.م، يبلغ من العمر 40عانا، كدمات متفرقة بالجسم، وشريف الدين.خ.أ، يبلغ من العمر 47عاما، جرحقطعي بالرأس وكدمات بالظهر، وميار.م.م، تبلغ من العمر 8 سنوات، كدمات متفرقة بالجسم، أسأت.م.م، 4 سنوات، كدمات متفرقة بالجسم، رهف.م.ع، تبلغ من العمر 37عاما، كدمات متفرقة بالجسم، ونهى، ا. م، 27عاما، كسر بالقدم اليسرى وجروح متفرقة بالجسم، وطه.ر.م، يبلغ من العمر 23عاما، سحاجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحجوب.م.ا، 41 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، ومهند.ا.ب، يبلغ من العمر 32 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، وتوفيق.ع.م، يبلغ من العمر 36عاما،جروح متفرقة بالقدم اليمني، وجميله.م.ح، تبلغ من العمر 50 عاما، اشتباه ارتجاج بالمخ، ومحمد.ش.م، سحاجات وكدمات متفرقة بالجسم، يبلغ من العمر 8 أعوام، وسهام.ش.م، تبلغ من العمر 4سنوات، كدمات متفرقة بالجسم".

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