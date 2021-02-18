مصرع شاب وإصابة شقيقته للاختناق من مولد كهربائي بالبحيرة

لقى شاب مصرعه، بينما أصيبت شقيقته بسبب اختناقهما من ماتور مولد كهرباء بقرية الكفاح التابعة لدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة.و تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة مركز بدر، من المستشفى العام يفيد بوصول "م.ح. ع" 17 سنة، جثة هامدة، وشقيقته "أ. ح. ع "، 21 سنة، مصابة، نتيجة الاختناق من ماتور مولد كهربائي، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، بمستشفى بدر العام.بالانتقال وبالفحص تبين أنه أثناء تشغيل مولد كهربائي بسب فصل التيار الكهربائي، نتيجة سوء الأحوال الجوية، حدثت حالة اختناق ولا يوجد شبه جنائية، وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.