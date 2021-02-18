تفاصيل الحلقة 19 من مسلسل في بيتنا روبوت 2021

تفاصيل الحلقة 19 من مسلسل في بيتنا روبوت



يهرب يوسف ولذيذ وزومبا لدى عرفة في المنطقة الشعبية للتخفي من الشرطة وتنشأ المواقف الكوميدية حيث يقوم عرفة بتشغيل لذيذ كصبي قهوة وزومبا بائعة خضار، لكنها لا يستطيعان التعامل مع السكان في تلك المنطقة، وفي نهاية الحلقة يهاجم البوليس يوسف ويتم القبض عليه بالمنطقة الشعبية التي تواجد فيها كما يتم القبض على لذيذ وزومبا أيضا.

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت يعرض مسلسل في بيتنا على شبكة قنوات CBC في 6 أوقات مختلفة طوال اليوم عبر قنوات CBC وقناة CBC DRAMA، فعلى CBC العامة يعرض للمرة الأولى في تمام الساعة الثامنة مساء ويعاد المسلسل للمرة الأولى الساعة الثانية والنصف صباحا والإعادة الأخرى في الثانية عشرة ظهرا.





وعبر قناة الدراما يعرض المسلسل للمرة الأولى في العاشرة مساء والإعادة الأولى في تمام الساعة الخامسة صباحا والثانية في تمام الساعة الثانية ظهرا.











كما يتواجد المحتوى بشكل كامل عبر منصة "واتش إت" يمكن للمشاهد فتحه في أي وقت بالإضافة لتواجد عدد كبير من المقاطع على منصات التواصل الاجتماعي لقنوات سي بي سي وشركة سينرجي وحققت مشاهدات عالية خلال الساعات الماضية ومشاركات كبيرة من جانب الجمهور.

ننشر خلال هذا التقرير تفاصيل الحلقة 19 من مسلسل في بيتنا روبوت، من بطولة مجموعة كبيرة من الشباب مع اقتراب انتهاء المسلسل بشكل كامل، وتحقيقه نجاح كبيرا خلال فترة عرضه، ومناسبته للكثير من الفئات وخاصة الأطفال الذي ارتبطوا بالشخصيات بشكل كبير.شهدت تفاصيل الحلقة 19 من مسلسل في بيتنا روبوت الكثير من الأحداث المثيرة والكوميدية فبعد نجاح (لذيذ وزومبا) في القبض على عصابة اقتحام البنك وخروجهم مثل الأبطال تبدأ قنوات التليفزيون في عمل اللقاءات معهم بطريقة كوميدية نتيجة الرد بطريقة روبوتية على الأسئلة غير المبرمجين عليها، وبعدها يعزم يوسف الفريق كله في أحد المطاعم وبعدها يذهب البوليس إلى منزل يوسف للقبض عليه بتهمة إصدار بطاقات مزورة للذيذ وزومبا بعد أن قام شريكه في العمل بالإبلاغ عنه للخلاص منه.قد يهمك أيضا: