رئيس بيلا روسيبا يلتقي بوتين في موسكو 20 فبراير

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم الخميس أنه سيجتمع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بعد غدٍ السبت في العاصمة الروسية موسكو.وقال لوكاشينكو خلال اجتماع مع سكرتير " الدولة الاتحادية روسيا - بيلاروسيا " جريجوري رابوتا، حسبما أفادت وكالة "بيلتا" البيلاروسية - " في الواقع، لقد اتفقت أنا وبوتين منذ فترة طويلة على أننا سنلتقي في 20 فبراير لمناقشة بعض مجالات تعاوننا".ونفى الرئيس البيلاروسي شائعات بوجود مخطط لطلب قرض جديد من روسيا، وقال: "أريد أن أوضح على الفور: هنا، كما يحدث دائمًا في روسيا، سوف يلتقط البعض جدول الأعمال، وستبدأ الشائعات حول أن لوكاشينكو سيأتي ليطلب مبلغ حوالي 3 مليارات دولار.. في الحقيقة لن أذهب إلى هناك لطلب شيء ما".في وقت سابق، قال وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي، أنه من المقرر عقد اجتماع بين قادة البلدين في نهاية فبراير، لمناقشة قضايا محددة تتعلق بزيادة تعميق التكامل بين مينسك وموسكو.