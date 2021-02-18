«اتحاد المقاولين» يطرح مناقصة لأعمال الحماية المدنية بـ 6أكتوبر

خاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، شركات المقاولات المتخصصة في تنفيذ أعمال محطات وشبكات المياه والصرف الصحي وأعمال الكهروميكانيكية للمنشآت والمصانع المباني العامة، وذلك لتنفيذ أعمال الاشتراطات الحماية المدنية بقصر ثقافة الحي السادس بمدينة 6 أكتوبر، ويتم الحصول علي كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيها.وأشار اتحاد المقاولين إلى أنه يقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض المالي والأخر للعرض الفني باسم رئيس الجهاز، ويرفق بالمظروف الفني تأمينا إبتدائيا بقيمة 13 ألف جنيها ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي، لافتًا أن تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الثلاثاء الموافق 9 مارس المقبل بمقر الجهاز، وتخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.