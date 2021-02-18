نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الموحدة 2021

وتعتبر نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الموحدة 2021 واحدة من النماذج المهمة التي يدرك من خلالها الطلاب أهم الأسئلة المطروحة في الامتحانات والتدريب على حلها ومراجعة حلولها النموذجية، خاصة في ظل الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة عدوى فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في تعليق الدراسة من كافة المراحل التعليمية حتى الجامعات.



ونظرًا لارتفاع عمليات البحث على "جوجل" من قبل طلاب الصف الثاني الإعدادي وأولياء الأمور، يعرض لكم "الدستور" في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021، وفقًا لبيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي. قد يهمك.. أخر قرارات وزير التربية والتعليم اليوم الخميس نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021 وحرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت رعاية وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، على مساندة طلاب الصف الثاني الإعدادي، حيث قامت بتوفير الوقت على الطلاب من خلال نماذج استرشادية وامتحان موحد للطلاب والطالبات للتدريب عليهم، قبل أن يؤدي الجميع الامتحانات الرسمية في نهاية الشهر الجاري.



أسئلة امتحانات الصف الثاني الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

1 - أولًا امتحانات الصف 2 الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021 تتكون من 4 أسئلة يحتوي كل سؤال على مادة دراسية.

2 - ويتكون السؤال الأول من موضوع خاص باللغة العربية.

3 - أما فيما يخص السؤال الثاني فيتم تخصيصه لمادة الرياضيات.

4 - أما السؤال الثالث فهو مخصص لمادة العلوم حيث يحتوي على سؤالين.

5 - أما فيما يخص السؤال الرابع فهو مخصص للدراسات الإجتماعية.

6 - وأخيرًا.. السؤال الخامس للغة الإنجليزية. وحرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت رعاية وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، على مساندة طلاب الصف الثاني الإعدادي، حيث قامت بتوفير الوقت على الطلاب من خلال نماذج استرشادية وامتحان موحد للطلاب والطالبات للتدريب عليهم، قبل أن يؤدي الجميع الامتحانات الرسمية في نهاية الشهر الجاري.1 - أولًا امتحانات الصف 2 الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021 تتكون من 4 أسئلة يحتوي كل سؤال على مادة دراسية.2 - ويتكون السؤال الأول من موضوع خاص باللغة العربية.3 - أما فيما يخص السؤال الثاني فيتم تخصيصه لمادة الرياضيات.4 - أما السؤال الثالث فهو مخصص لمادة العلوم حيث يحتوي على سؤالين.5 - أما فيما يخص السؤال الرابع فهو مخصص للدراسات الإجتماعية.6 - وأخيرًا.. السؤال الخامس للغة الإنجليزية.



وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، في المؤتمر السابق الذي عُقد في 14 فبراير الجاري أنه سيتم عقد امتحانات الترم الأول من 27 فبراير الحالي حتى 9 مارس 2021.