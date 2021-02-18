محافظة القاهرة تواصل تسليم التعويضات لأهالي منطقة بير أم سلطان

سلم اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين، مبالغ التعويضات لأصحاب العقارات من امتداد شارع الجزائر حتى نفق البودرة بمنطقة عزبة النصر، وأشار الحي إلى أنه جاري المتابعة لحين الانتهاء من تسليم التعويضات.تأتي الأعمال في إطار توجيهات القيادة السياسية بمتابعة تسليم تعويضات أصحاب العقارات التي ستتم إزالتها لتوسعة الطريق الدائرى.كان تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وجيهان عبد المنعم، نائب المحافظ، أعمال إزالة العقارات لتوسعة الطريق الدائري بمنطقة بير أم سلطان، تحت إشراف اللواء أحمد جودة، رئيس حي البساتين.وقامت محافظة القاهرة بتعويض قاطني منطقة بير أم السلطان بتعويضات مالية، لبدء تنفيذ توسعة الطريق الدائري، كما عوضت أصحاب المحال والورش بالمنطقة.