أكثر من 100 نائب تونسي وقعوا على عريضة لسحب الثقة من الغنوشي

و قع أكثر من 100 نائب تونسي على عريضة لسحب الثقة من راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة الاخوانية، وذلك بحسب ما أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم الخميس.يأتي هذا فيما أكد مروان فلفال، النائب في البرلمان التونسي، اليوم، على ضرورة سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي من أجل تحقيق التوازن في المشهد السياسي.ووفقا لموقع راديو "شمس" التونسي، قال النائب عن كتلة تحيا تونس، مروان فلفال، إن سحب الثقة من الغنوشي، مسألة ضرورة لإعادة التوازن في المشهد السياسي وإعادة دور المؤسسات.وشدد "فلفال"، خلال تصريحه للإذاعة التونسية، على أن عريضة سحب الثقة في الدورة البرلمانية الأولى كانت تعبيرا عن عجز المؤسسة البرلمانية عن القيام بدورها.