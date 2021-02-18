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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تعرف على خطوات وشروط الحصول على خطوط «تكافل وكرامة» من وي we

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:54 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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يدير الكثير من مستحقي معاش وزارة التضامن الاجتماعي، حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة خطوات تسجيل  خطوط تكافل وكرامة من وي we الذي وفرته الشركة المصرية للاتصالات لهم في إطار رفع العبء عن كاهل الأسر الأولى برعاية ليتمكنوا من الاتصال مع ذويهم والاطلاع على عالم التواصل الاجتماعي للاندماج مع المجتمع بشكل فعال.

خطوات تسجيل خطوط تكافل وكرامة من وي we


يمكن للراغبين في الحصول على خطوط we من الشركة المصرية للاتصالات من مستحقي معاش التكافل والكرامة إتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابط ( من هنا )

الضغط على أيقونة تسجيل خط we لمعاش التكافل والكرامة

كتابة بيانات المتقدم بطلب الحصول على خطوط we كاملة 

كتابة وسيلة للتواصل (رقم التليفون والبريد الإلكتروني)

الضغط على زر حفظ وارسال طلب

ستصل إليك رسالة نصية عبر الهاتف المحمول بموعد استلام الخط 

رابط تسجيل خطوط we لمستحقي تكافل وكرامة 2021


مع بداية شهر فبراير الجاري أعلنت شركة المصرية للاتصالات تسجيل خطوط we عبر موقع الشركة الرسمي من خلال هذا الرابط ( من هنا ) بالرقم القومي، لمستحقي الإعانات الشهرية من قبل وزارة التضامن الاجتماعي ضمن برنامج التكافل والكرامة لأكثر الأسر احتياجا لرفع المعاناة المادية التكنولوجيا عن كاهلهم للتمكن من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للاطلاع على العالم الخارجي لتكوين وجهة نظر في حياتهم اليومية.

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شروط الحصول على خطوط we لمستحقي الاعانات الشهرية


يجب أن تتوافر نفس شروط وضوابط أصحاب المعاشات التكافل والكرامة حتى يتسنى لهم تطبيق خطوات تسجيل خطوط تكافل وكرامة من وي we وهي:-

إلا يكون المتقدم للمعاش يعمل بالحكومة أو القطاع الخاص أو القطاع العام بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه 

أن يكون المتقدم لديه أبناء من سن 1 لـ 18 سنة وفي مراحل تعليمية مختلفة 

إرفاق كافة المستندات المؤكدة للبيانات والمعلومات المكتوبة مثل شهادة الميلاد أو وثيقة الطلاق أو شهادة الوفاة أو شهادة القومسيون الطبي لأصحاب العجز.


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