مقتل وإصابة 8 عناصر من الحشد الشعبي خلال تصديهم لهجوم داعش

أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي، مقتل وإصابة ثمانية مقاتلين في عملية التصدي لهجوم من عناصر تنظيم داعش في ديالي.وذكرت هيئة الحشد، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا، اليوم الخميس "أن قوات اللواء 28 بالحشد الشعبي تصدت لهجوما إرهابيا شنته فلول تنظيم داعش الإرهابي شمال قضاء خانقين بمحافظة ديالي، ما أسفر عن مقتل 3 مقاتلين من عناصر الحشد وإصابة خمسة آخرين".