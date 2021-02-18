زيادة البدل لـ 3100 جنيه.. سيد الإسكندراني يعلن ترشحه نقيبًا للصحفيين

تقدم سيد الإسكندرانى نائب رئيس تحرير الجمهورية، اليوم الخميس، بأوراق ترشحه للجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، وذلك للترشح على منصب النقيب.وأكد الإسكندرانى فى تصريحات صحفية، أنه للمرة السابعة على التوالى يتقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين، مشيرا إلى أنه سيذهب الآن لمجلس الوزراء لتقديم طلب لزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا ألف جنيه ليصل 3100 جنيه.