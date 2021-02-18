365 إصابة بكورونا في جورجيا

اعلنت السلطات الصحية في جورجيا اليوم الخميس تسجيل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 267 ألفا و313 حالة على مستوى البلاد.وذكرت صحيفة "جورجيا توداي" على موقعها الإلكتروني أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 260 ألفا و266 حالة بعد تسجيل 539 حالة تعاف جديدة خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 3399 حالة عقب تسجيل 9 حالات وفاة جديدة منذ أمس.