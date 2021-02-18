الرئيس الأفغاني يبحث مع أمريكا العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث الرئيس الأفغاني أشرف غاني خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، العلاقات الثنائية بين البلدين وعملية السلام الأفغانية.وقال القصر الرئاسي الأفغاني اليوم الخميس حسبما ذكرت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية "بحث الرئيس في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، العلاقات الثنائية وعملية السلام في البلاد".وأكد الرئيس على أن الحكومة والشعب في أفغانستان لديهما إرادة قوية لإنجاح عملية السلام وتحقيق سلام دائم.كما أعرب الرئيس الأفغاني عن تفاؤله بموقف الإدارة الأمريكية الجديدة من محادثات السلام التي تجريها حكومته مع حركة طالبان وشدد الطرفان على الأهمية الإقليمية والدولية للدبلوماسية لإنجاح عملية السلام.وما تزال أعمال العنف متواصلة في أفغانستان التي مزقتها الحرب، حتى بعد توقيع طالبان الاتفاق مع الولايات المتحدة وانطلاق محادثات السلام.وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد قررت خفض التواجد العسكري الأمريكي في أفغانستان إلى 2500 جندي.وشاركت الولايات المتحدة مؤخرا في بيان للناتو وعدة سفارات غربية والاتحاد الأوروبي حمل حركة طالبان مسؤولية غالبية الهجمات التي تطال المدنيين في الفترة الأخيرة.