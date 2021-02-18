إثيوبيا تواصل التنعنّت والاستفزاز: الانتهاء من سد النهضة بحلول 2023

قال سفيرإثيوبيا لدى الولايات المتحدة، فيتسوم أريجا، إن المخاوف من تهديد السد للأمن المائي «لا أساس لها وغير علمية»، مؤكدًا الانتهاء منه بحلول عام 2023.وأعاد أريجا تصريح وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي بيكيلي، الذي أكّد خلاله قبل أيام أن «مراحل بناء سد النهضة مستمرة كما هو مُخطط له، والبدء في الملء الثاني للسد في يوليو المقبل، بشكل أحادي، حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق قانوني ملزم، في تجاهل لتحذيرات مصر والسودان وانتهاك للمواثيق الدولية».وقال فيتسوم أريجا، عبر حسابه على موقع التغريدات «تويتر»: إن «سد النهضة هو السد الأكثر أمانًا لجميع المشاريع على نهر النيل باستخدام أحدث التقنيات»، واصفًا إيّاه بأنه «بنك مياه لدول المصب».وتابع: «مشكلتهم (مصر والسودان) ليست تقنية ولا خوفًا من نقص المياهن ولكن سوء فهم لاعتبار (تنمية إثيوبيا تهديدًا)»، مضفيًا: «سد النهضة هو المشروع الأكثر فائدة لدول المصب بكافة المقاييس».