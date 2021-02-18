حي حلوان يشفط المياه من شوارعه ويشن حملات على المخالفات

قام حي حلوان برئاسة أحمد القزاز والأجهزة المعنية، باستمرار أعمال تطهير وشفط المياه بشارع امتداد حفني أبو جبل وأيضا تسوية وتطهير ونظافة إحدى جنبات الشارع لتسهيل الحركة المرورية به.وقام حي حلوان برئاسة الدكتور أحمد القزاز رئيس حي حلوان، والأجهزة المعنيةبإزالة تشوينات على قطعة أرض أملاك الدولة خلف مدينة الأبطال بحلوان.كما قام الدكتور أحمد القزاز رئيس حي حلوان، والأجهزة المعنية بشن حملات لرفع إشغالات أمام المقاهي بنطاق الحي، وأسفرت عن ضبط عدد من الشيش الممنوع تداولها بالمخالفة للاجراءات الاحترازية العاجلة لمواجهة أنتشار فيروس كورونا.واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتحفظ على المضبوطات وإيداعها بمخزن الحي.