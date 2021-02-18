ضياء رشوان يتقدم بأوراق ترشحه على منصب نقيب الصحفيين

تقدم الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بأوراق ترشحه لدورة ثانية على مقعد نقيب الصحفيين في الانتخابات المقرر إجراؤها في 5 مارس المقبل.كما تقدم رفعت رشاد، عضو مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم» والمرشح السابق لمنصب نقيب الصحفيين، بأوراق ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين، اليوم الخميس، وذلك للجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة خالد ميري.وبدأت نقابة الصحفيين، اليوم الخميس وحتى الإثنين المقبل، في تلقي طلبات الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفي لـ6 من أعضاء مجلس النقابة.