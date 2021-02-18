وكيل التعليم يلتقي بموجهي بلاط استعدادا للامتحانات في الوادي الجديد

ألتقى الدكتور جمال حسن وكيل مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس، موجهى الأوائل بإدارة بلاط التعليمية، وبحضور وجدى واصف مدير الإدارة التعليمية تحت رعاية الدكتور سمير النيلى وكيل مديرية التربية والتعليم.وخلال اللقاء أكد وكيل المديرية على ضرورة الاستعداد الكامل لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول لسنوات النقل.وأشار إلى أنه سيتم عقد امتحانات للصفوف من الرابع وحتى الثانى الاعدادى بالإضافة لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوي، مؤكدا ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتكاتف الجميع من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب هدفنا الأول، وكذا الحفاظ على سلامتهم.