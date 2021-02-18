برلماني: «حياة كريمة» تحول القرى والريف إلى وحدات اقتصادية ناجحة

ثمن الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب الدور المهم الذى تقوم به وزارة التموين والتجارة فى تنفيذ المبادرة التاريخية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتطوير القرى والريف المصرى.وأعلن "عبد الحميد" فى بيان أصدره اليوم، تأييده التام لدور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى تنفيذ هذه المبادرة لتطوير المخابز فى المراكز والقرى الأكثر احتياجا والانتهاء من المرحلة الأولى من "جمعيتي" وتشمل 5928 منفذا لدعم المشروعات المتوسطة بالقرى وطرح مشروعات جمعيتى للشباب بمبادرة حياة كريمة بفائدة أقل ما يمكن ووضع خريطة جغرافية لمشروع المنافذ المتنقلة بعدد 2414 وحدة لزيادة فرص العمل.كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تفعيل "مبادرة شغلك فى قريتك" لصالح الشباب فى جميع القرى من خلال المجتمع الصناعى وإطلاق أكثر من مبادرة لزيادة إنتاجية القرى وتلبية جزء من احتياجاتها مع التركيز على المرأة، وبصفة خاصة المرأة المعيلة لتعظيم قيمة المنتجات المحلية والاهتمام التطوير الفنى والمهنى للشباب في المجتمعات الريفية، وزيادة دخل الأسرة اضافة الى إنشاء مجمعات صناعية بالقرى المصرية ليضم مشروعات متوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن ثقته التامة فى قدرة الدكتور على المصليحى فى تنفيذ كل هذه الملفات المهمة داخل مبادرة حياة كريمة، مؤكدًا ان تنفيذ هذه الملفات يكفل تحويل القرى والريف المصرى الى وحدات اقتصادية وإنتاجية ناجحة تسهم بايجابية فى زيادة معدلات التنمية وخلق الالاف من فرص العمالة الحقيقية لأهالينا فى القرى والريف على مستوى الجمهورية.