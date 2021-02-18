نيويورك تايمز: البنتاجون ارجأ ترقيات النساء خوفا من ترامب

قالت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية، اليوم الخميس، أن مسؤولي البنتاجون ارجأوا ترقيات جنرالات نساء إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020، خوفًا من رد فعل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.ومن جانبه، قال الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، ووزير الدفاع آنذاك مارك إسبر، إنهما كانا قلقين بشدة من أنهما إذا ذكرا عزمهما ترقية اللفتنانت جنرال لورا جي ريتشاردسون، لتتولى رئاسة القيادة الجنوبية للجيش، والجنرال جاكلين دي فان أوفوست لتتولى قيادة النقل بالجيش الأميركي، فإن ترامب قد يستبدلهما بمرشحين من الرجال البيض قبل مغادرة المنصب.وأدت هذه المخاوف إلى إرجاء هاتين الترقيتين إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر، على أمل أن يلقى الأمر اهتمامًا أكبر في ظل إدارة الرئيس الجديد جو بايدن، وفقًا لتصريحات ميلي وإسبر.وقال إسبر، الذي أقاله ترامب بعد الانتخابات، أنه تم اختيارهما لأنهما كانتا الأكثر استحقاقًا لهذه الترقيات، ولم أكن أريد أن يخسرا هذه الترقيات.ومن المفترض أن يرسل خليفة السيد إسبر، لويد أوستن، والجنرال ميلي التوصيات المتأخرة إلى البيت الأبيض في الأسابيع القليلة المقبلة، حيث من المتوقع أن يصادق المسؤولون على الترشيحات ويقدمونها رسميًا إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليها.