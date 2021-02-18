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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مدارس الوادي الجديد تدعم الطلاب بمجموعات تقوية استعدادا للامتحانات

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:49 م
مدارس الوادي الجديد
مدارس الوادي الجديد
محمد مهدي
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تابع الدكتور سمير النيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الخميس، فعاليات العمل بمجموعات التقوية لطلاب المراحل التعليمية المختلفة بالإدارات التعليمية المختلفة تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

يأتي ذلك استعدادا لانطلاق امتحانات الفصل الدراس الأول لسنوات النقل نهاية فبراير الجاري، ووفقا لقرارات معالى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن آلية إجراء الامتحانات في ظل الأحداث الجارية التي تمر بها البلاد.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة، إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حرصا على سلامة الطلاب وجميع العاملين على العمل، وشهدت إدارة باريس التعليمية، منذ الصباح الباكر، إقبال الطلاب لتلقى المراجعات النهائية للمنهج استعدادا للامتحانات.

فيما فتحت مدارس الداخلة التعليمية أبوابها أمام طلابها لتنفيذ مجموعات التقوية وتلقى الاستفسارات والرد عليها على الفور من قبل المعلمين، وحرص طلاب إدارة بلاط التعليمية على تلقى محاضرات المراجعات النهائية مع المعلمين من ذوى الخبرات بجميع المواد الدراسية.

وفى نفس السياق شهدت مدارس التعليم الفني بالمحافظة تنفيذ محاضرات تقوية للطلاب لشرح محتوى المهنج الدراسي الخاص بالفصل الدراسي الأول، والمراجعات النهائية وتلقى الاستفسارات والأسئلة والرد عليها.

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