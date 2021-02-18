شهادة مفتش مباحث الهرم فى محاكمة «سفاح الجيزة»
الخميس 18/فبراير/2021 - 12:54 م
مريم جبل - عمرو المزيديطباعة
تواصل محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، محاكمة المتهم قذافي فراج عبدالعاطي المعروف بـ"سفاح الجيزة"، مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل، لقيامه بقتل صديقه رضا حميدة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ودفنه.
وأدلى المقدم محمد الصغير مفتش مباحث الهرم، بشهادته، فقال إن تحرياته توصلت إلى قيام المتهم قذافي فرج بقتل زوجته فاطمة زكريا ودفنه جثتها في عقار بشارع أبناء سوهاج بدائرة بولاق الدكرور.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين وائل إدريس ويحيى عادل صادق.
وكانت النيابة العامة أحالت قذافي فراج، الشهير بـ"سفاح الجيزة"، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته ضمن 4 قضايا اتهم فيها القذافي بالقتل بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.
وأدلى المقدم محمد الصغير مفتش مباحث الهرم، بشهادته، فقال إن تحرياته توصلت إلى قيام المتهم قذافي فرج بقتل زوجته فاطمة زكريا ودفنه جثتها في عقار بشارع أبناء سوهاج بدائرة بولاق الدكرور.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين وائل إدريس ويحيى عادل صادق.
وكانت النيابة العامة أحالت قذافي فراج، الشهير بـ"سفاح الجيزة"، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته ضمن 4 قضايا اتهم فيها القذافي بالقتل بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.