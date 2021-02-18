محافظ بورسعيد يستعرض جهود حى الضواحى فى إزالة الإشغالات والتعديات

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعا لاستعراض آخر تطورات وجهود حى الضواحى فى ملف إزالة الاشغالات والتعديات بنطاق الحى، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والأستاذ عبد العظيم رمضان، واللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى، والأستاذ أحمد زغلف رئيس حى الجنوب، والدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة جمعية مشكاة نور الثقافية والخيرية، ومدير وحدة العشوائيات بالمحافظة.وشدد اللواء عادل الغضبان، خلال اللقاء على تكثيف الحملات لإزالة كافة الاشغالات والتعديات التى تعيق حركة المواطنين وتسبب الاذدحام وإزالة التعديات على أملاك الدولة خاصة فى مناطق فاطمة الزهراء والأمل والقابوطى واللبانة، ومنع عودة المخالفات وتوقيع العقوبات القانونية على المخالفين.وفى سياق آخر، وجه محافظ بورسعيد بالتنسيق بين مؤسسة مشكاة نور الخيرية وبين حى الضواحى والأجهزة المعنية لاستمرار وتكثيف العمل فى رفع كفاءة نوازل الصرف الصحى بالمناطق الأكثر احتياجا بحى الضواحى ومتابعة أعمال تطوير الصرف الصحى بمساكن الأمل وفاطمة الزهراء واللبانة والقابوطى فى إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحى بالمحافظة.