رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: 19 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء بمتحصلات 70 مليون جنيه

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:03 م
أشرف عطية
أشرف عطية
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
ناشد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المواطنين سرعة التوجه لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، قبل انتهاء المهلة المحددة، التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بنهاية مارس القادم، وهو الذي توازى مع ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة للصالح، للإسراع بأعمال اللجان الفنية للبت في هذه الطلبات وخاصة أنه تم تشكيل أكثر من لجنة طبقًا لحجم الطلبات المقدمة، لافتًا إلى أن المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين تلقت 19 ألف طلب للتصالح بإجمالى متحصلات مالية بلغت نحو 70 مليون جنيه.


وأكد «عطية»، في بيان اليوم الخميس، أن هناك تعليمات مشددة للمسئولين بالمراكز التكنولوجية، بأهمية الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يتم استقبال طلبات التصالح من المواطنين على أي نوع من المخالفات مع دفع رسوم المعاينة، وذلك تنفيذًا لتوجهيات رئيس الوزراء، وأيضًا تعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.


وأوضح المحافظ، أنه وفقًا للتعليمات الواردة يقوم المتقدم بالتصالح بسداد نسبة 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير الحالي، و40% إذا قام بالسداد انتظارًا لشهر مارس المقبل، وذلك بدلًا من الـ25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الفترة الماضية.

موضوعات متعلقة

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

سقوط أجزاء من عقار وسط الإسكندرية.. وتدخل عاجل من الحى (صور)

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 18-2-2021 فى مصر

شاهد.. أول صور لـ «سفاح الجيزة»: «مقتلتوش»

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع بمركز ساحل سليم

image description

جامعة أسيوط تعين 14 مدرسًا جديدًا

image description

حملات لكسح مياه الأمطار.. وسواتر ترابية في رأس البر بدمياط

image description

أمطار خفيفة وشبورة مائية تغطي سماء السويس (فيديو)

image description

شاهد.. قوس قزح يزين المجرى الملاحي لقناة السويس

الأكثر قراءة

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 18-2-2021 فى مصر

أسهل الطرق للاستفادة من تسجيل إحلال السيارات الملاكي لعام 2021.. إليك الرابط والخطوات

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

أسهل الطرق للاستفادة من تسجيل إحلال السيارات الملاكي لعام 2021.. إليك الرابط والخطوات

تعرف على مواعيد قطارات طنطا القاهرة اليوم الخميس 18 فبراير 2021

إنقاذ آلاف السلاحف المتجمدة قبالة سواحل تكساس

اليابان تعلن تعيين رئيسة جديدة للجنة أوليمبياد طوكيو

أيام زمان

«لا يهمني اسمك.. لا يهمني عنوانك».. مواقف وحكايات مجهولة عن محمد منير

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرتالفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الحب)
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
الحسين عبدالرازق
الرجل والحمار!
المزيد

الثقافة

«أنا أرييل شارون».. رواية للكندية يارا الغضبان عن منشورات المتوسط

وفاة الشاعر فتحي عبد الله.. والعزاء بقرية رملة الانجب بالمنوفية

فاز بـ«السعفة الذهبية» في كان.. «زاوية» تعرض الفيلم المصري «ستاشر»

نبيل فاروق يعود من جديد فى دار كيان