محافظ أسوان: 19 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء بمتحصلات 70 مليون جنيه

ناشد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المواطنين سرعة التوجه لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، قبل انتهاء المهلة المحددة، التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بنهاية مارس القادم، وهو الذي توازى مع ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة للصالح، للإسراع بأعمال اللجان الفنية للبت في هذه الطلبات وخاصة أنه تم تشكيل أكثر من لجنة طبقًا لحجم الطلبات المقدمة، لافتًا إلى أن المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين تلقت 19 ألف طلب للتصالح بإجمالى متحصلات مالية بلغت نحو 70 مليون جنيه.وأكد «عطية»، في بيان اليوم الخميس، أن هناك تعليمات مشددة للمسئولين بالمراكز التكنولوجية، بأهمية الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يتم استقبال طلبات التصالح من المواطنين على أي نوع من المخالفات مع دفع رسوم المعاينة، وذلك تنفيذًا لتوجهيات رئيس الوزراء، وأيضًا تعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.وأوضح المحافظ، أنه وفقًا للتعليمات الواردة يقوم المتقدم بالتصالح بسداد نسبة 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير الحالي، و40% إذا قام بالسداد انتظارًا لشهر مارس المقبل، وذلك بدلًا من الـ25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الفترة الماضية.