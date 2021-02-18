محافظ أسوان يوجه بتركيب علامات وإرشادات مرورية (صور)

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الهيئة العامة للطرق والكبارى، بالتنسيق مع إدارة المرور بتركيب علامات وإرشادات مرورية توضيحية وفسفورية في جميع الاتجاهات سواء القادم من إدفو إلى كوم أمبو أو العكس أو المتجه، نحو محور كلابشة للوصول إلى الطريق الصحراوى الغربى أسوان القاهرة، بعد تعدد الحوادث المرورية أمام مدخل محور وكوبري كلابشة الجديد أمام قرية السلسلة بكوم أمبو بسبب تعدد المداخل والمخارج وتقاطعها مع طريق أسوان القاهرة الزراعى.وأكد عطية، أن ذلك سيساهم بشكل مباشر في الحد من أي حوادث مرورية، في المستقبل وهو الذى يستلزم في الوقت نفسه من سائقى المركبات، التهدئة والالتزام بالسرعات المقررة، على الطريق الزراعى حفاظًا على الأرواح وسلامة المواطنين.