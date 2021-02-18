عرض مسرحية «ريسايكل» على مسرح الطليعة السبت

ن الفرقة تقدم من جديد عرضها الناجح "ريسايكل " وذلك ابتداء من السبت المقبل 20 فبراير الجاري على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبدالصبور، في تمام السابعة والنصف مساء.



جدير بالذكر أن العرض نتاج ورشة الارتجال التي أقيمت بمسرح الطليعة قبل فترة التوقف أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد، وقام بالتدريب فيها الفنانون محمد الصغير، مناضل عنتر، أحمد حمدي رءوف، سما إبراهيم، مصطفى سليم، بإشراف المخرج شادي سرور.



و عرض "ريسايكل " يتناول إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن أن يعود لإنسانيته مرة أخرى، من خلال مجموعة من المشاهد الدرامية في قالب كوميدي اجتماعي، العرض الموسيقى أحمد حمدي رؤوف، دراما حركية مناضل عنتر، أزياء عبير البدراوي، صياغة وإخراج محمد الصغير. جدير بالذكر أن العرض نتاج ورشة الارتجال التي أقيمت بمسرح الطليعة قبل فترة التوقف أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد، وقام بالتدريب فيها الفنانون محمد الصغير، مناضل عنتر، أحمد حمدي رءوف، سما إبراهيم، مصطفى سليم، بإشراف المخرج شادي سرور.و عرض "ريسايكل " يتناول إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن أن يعود لإنسانيته مرة أخرى، من خلال مجموعة من المشاهد الدرامية في قالب كوميدي اجتماعي، العرض الموسيقى أحمد حمدي رؤوف، دراما حركية مناضل عنتر، أزياء عبير البدراوي، صياغة وإخراج محمد الصغير.

قال المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، إ