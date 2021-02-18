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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حملات تموينية على المخابز وفروع الجملة والمحال برأس غارب

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:39 م
المخابز
المخابز
نرمين محمود الدهان
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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، شن عدة حملات تموينية مكبرة على المخابز ومستودعات التعبئة وكذلك فرع الجملة بالشركة المصرية والمحال العامة بالمدينة لضبط السوق، وضبط الأسعار، والتأكيد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا.

وأكدت مديرية تموين رأس غارب، أن الحملات أسفرت عن ضبط وتحرير 9 محاضر، بينها 6 عدم إعلان عن أسعار، و3 عدم حيازة شهادة صحية، حيث تم التأكد من توافر الأرصدة وضبط الأسعار والتأكد من التزام العاملين بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا.

وأوضحت المديرية أن أعضاء مكتب التموين قاموا بالمرور على المخابز ومتابعة وتدقيق أرصدة الدقيق وجودة ومواصفات وأوزان وتوافر الخبز للمواطنين وعدم وجود مخالفات، كذلك تم المرور على مستودع السلع المصرية ومتابعة أرصدة السلع الرئيسية وتوافرها وكذا التأكد من أرصدة السلع التموينية وصرف استعاضات للبدالين وعدم جود أي عجز في الأرصدة.

كما تم متابعة مستودع تعبئة الأنابيب والتزام والأوزان المحددة وتوافر الغاز الصب التى تفى باحتياجات المدينة وعدم وجود أى عجز كما تم المرور على المحلات العامة، والتأكد من الالتزام بالأسعار والإعلان عنها وتوافر السلع للمواطنين والالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية.

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