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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رصف شوارع منطقة الوراق بعد استغاثات الأهالي

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:39 م
رصف شوارع
رصف شوارع
آية سالم
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بدأت الجهات المعنية والمسئولين برصف شوارع منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، وذلك بعد استغاثات الأهالي ومطالبتهم برصف مختلف الشوراع بالمنطقة والتي بدأت بشارع السينما تمهيدا لعزبة الخلايفة ومحيطها، خاصة وأنها أكثر الأماكن المتهالكة التي تحتاج لرصف وتجريد.

وكان قد تقدم العديد من الأهالي بشكاوى للمسئولين والجهات المعنية بتهالك معظم شوارع منطقة الوراق، والتي تؤدي لحدوث تكدس مروري.

وقال محمد سالمان أحد سكان المنطقة، إن أعمال رصف الشارع بدأت منذ أيام قليلة وممتدة لتشمل كافة شوارع الوراق، مطالبا كافة الباعة والسكان الحفاظ على أعمال الرصف لعدم تهالك الأرض مرة أخرى.

ومن جانبه أوضح طارق محمد، أن الشوراع التي بدأ الحي في رصفها يوجد بها سوق خضروات وفاكهة، علاوة على أن كل يوم جمعة يقام فيها سوق كبير وهو ما سوف يتسبب في تهالك الأرض سريعا لعدم حفاظ الباعة عليها، لذلك لابد من وضع عقوبات رادعة لمن يتسبب في تلف الأرض، خاصة وأنها تسبب العديد من الأزمات للمارة والسيارات.

أضاف علي عبدالعزيز أحد سكان المنطقة، أن أعمال الرصف والتجريد على الرغم من أنها مطالب لكافة الأهالي إلا أنها تسببت في انخفاض مداخل المنازل القديمة الأمر الذي تسبب في حدوث أزمة لهم، وطالب بوجود حل لسكان تلك المنازل.

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