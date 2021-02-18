رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

العثور على جثة شاب متوفى بشقته فى المحلة

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:44 م
جثة
جثة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
عثر الأهالي بمنطقة المنشية الجديدة بدائرة قسم ثان المحلة على جثة شاب داخل شقته السكنية ومتوفى منذ يومين.

تلقى اللواء هانى مدحت، إخطارا من العميد مأمور قسم ثان المحلة يفيد عثور الأهالى بمنطقة المنشية الجديدة بدائرة قسم ثان المحلة على جثة شاب داخل شقته وبدون آثار ظاهرية.

وتبين أن الجثة لشاب يدعى "محمود. م. أ" في العقد الثالث من العمر، أعزب، ويقيم بمفرده داخل الشقة، وأن أسرته عثرت على جثة نجلها داخل شقته السكنية بمنطقة المنشية الجديدة بدائرة قسم أول المحلة.

وأكدت التحريات أن الأسرة هاتفت نجلها خلال يومين، ولكنه لم يجب على الهاتف؛ ما دعاهم إلى التوجه إلى شقته واكتشاف الواقعة وإبلاغ رجال المباحث. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

موضوعات متعلقة

أسهل الطرق للاستفادة من تسجيل إحلال السيارات الملاكي لعام 2021.. إليك الرابط والخطوات

سقوط أجزاء من عقار وسط الإسكندرية.. وتدخل عاجل من الحى (صور)

الأمم المتحدة تعتمد إسهامات منتدى شباب العالم منصة دولية لقضايا الشباب

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 18-2-2021 فى مصر

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع بمركز ساحل سليم

image description

جامعة أسيوط تعين 14 مدرسًا جديدًا

image description

حملات لكسح مياه الأمطار.. وسواتر ترابية في رأس البر بدمياط

image description

أمطار خفيفة وشبورة مائية تغطي سماء السويس (فيديو)

image description

شاهد.. قوس قزح يزين المجرى الملاحي لقناة السويس

الأكثر قراءة

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 18-2-2021 فى مصر

أسهل الطرق للاستفادة من تسجيل إحلال السيارات الملاكي لعام 2021.. إليك الرابط والخطوات

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

أسهل الطرق للاستفادة من تسجيل إحلال السيارات الملاكي لعام 2021.. إليك الرابط والخطوات

تعرف على مواعيد قطارات طنطا القاهرة اليوم الخميس 18 فبراير 2021

إنقاذ آلاف السلاحف المتجمدة قبالة سواحل تكساس

اليابان تعلن تعيين رئيسة جديدة للجنة أوليمبياد طوكيو

أيام زمان

«لا يهمني اسمك.. لا يهمني عنوانك».. مواقف وحكايات مجهولة عن محمد منير

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرتالفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الحب)
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
الحسين عبدالرازق
الرجل والحمار!
المزيد

الثقافة

«أنا أرييل شارون».. رواية للكندية يارا الغضبان عن منشورات المتوسط

وفاة الشاعر فتحي عبد الله.. والعزاء بقرية رملة الانجب بالمنوفية

فاز بـ«السعفة الذهبية» في كان.. «زاوية» تعرض الفيلم المصري «ستاشر»

نبيل فاروق يعود من جديد فى دار كيان