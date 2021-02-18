العثور على جثة شاب متوفى بشقته فى المحلة

عثر الأهالي بمنطقة المنشية الجديدة بدائرة قسم ثان المحلة على جثة شاب داخل شقته السكنية ومتوفى منذ يومين.تلقى اللواء هانى مدحت، إخطارا من العميد مأمور قسم ثان المحلة يفيد عثور الأهالى بمنطقة المنشية الجديدة بدائرة قسم ثان المحلة على جثة شاب داخل شقته وبدون آثار ظاهرية.وتبين أن الجثة لشاب يدعى "محمود. م. أ" في العقد الثالث من العمر، أعزب، ويقيم بمفرده داخل الشقة، وأن أسرته عثرت على جثة نجلها داخل شقته السكنية بمنطقة المنشية الجديدة بدائرة قسم أول المحلة.وأكدت التحريات أن الأسرة هاتفت نجلها خلال يومين، ولكنه لم يجب على الهاتف؛ ما دعاهم إلى التوجه إلى شقته واكتشاف الواقعة وإبلاغ رجال المباحث. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.